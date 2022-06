Un tanar, de 31 de ani, din comuna gorjeana Dragotesti, a ajuns in arest dupa un scandal in familie. Baut bine, barbatul s-ar fi certat cu unchiul sau. Conflictul a escaladat si tanarul a trecuta violente. A fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat penal pentru violenta in familie."Din cercetarile ... citeste toata stirea