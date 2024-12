In cat timp trimitem facturile in sistemul RO e-Factura

Facturile se transmit in sistemul RO e-Factura in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, care se calculeaza pe zile calendaristice din ziua urmatoare celei in care a fost emisa factura si expira in cea de-a cincea zi, indiferent ca aceasta este o zi lucratoare sau nelucratoare, precizeaza Ministerului Finantelor, intr-un comunicat."Spre exemplificare, in situatia in care o factura este emisa pe data de 5 august, termenul incepe sa ... citește toată știrea