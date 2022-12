In ce conditii un primar din Gorj si-ar schimba partidul

Incepe numaratoarea inversa pana la urmatoarele alegeri locale, iar partidele incep vanatoare dupa candidati. Unii lideri politici cauta oamenii potriviti pentru a castiga primaria, in timp ce altii incearca sa convinga edilii cu state vechi sa schimbe orientarea politica.De exemplu, pentru primarul din comuna Slivilesti lucrurile sunt foarte simple. Sorin Bucurescu are cateva mandate in fotoliul de primar si stie sigur ce il poate face sa schimbe partidul la urmatoarele alegeri."Nu voi ... citeste toata stirea