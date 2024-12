In ce localitati din Gorj s-a clasat PNL pe primul loc

Partidul National Liberal a avut un rezultat sub asteptari in Gorj, pe fondul unei campanii electorale modeste, in comparatie cu cea de la alegerile locale.La locale, la Consiliul Judetean, PNL reusise in Gorj un scor onorabil, de 26,65%. Atunci, candidatii locomotiva au fost Ion Iordache - candidat la presedintia CJ Gorj si Iulian Popescu - candidat la Primaria Targu Jiu.Cei doi au fost cap de lista si la parlamentare, primul la Camera Deputatilor, al doilea la Senat, dar scorul a fost sub ... citește toată știrea