Inalta Curte da o decizie cu privire la Legea 197

Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da o decizie privind aplicarea Legii nr.197/2021 care reduce cu 13 ani varsta de pensionare in minerit si energie."Sunt sanse mari, de peste 80-90%, ca Inalta Curte sa decida ca Legea nr.197 este conforma si sa se aplice asa cum s-a aplicat in tara", declara Constantin Mitrescu, presedintele Sindicatului Energia Rovinari la Radio Infinit.Asta in timp ce se pregateste a treia initiativa de ... citeste toata stirea