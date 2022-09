Inapoi la scoala. Care sunt schimbarile din acest an!

A sunat clopotelul si a inceput un nou an scolar pentru elevi. Pentru prima data dupa doi ani, si parintii au putut participa la ceremoniile de deschidere a anului scolar. Astazi, elevii au primit manualele si s-au bucurat sa-si cunoasca ori sa-si reintalneasca dirigintii, profesorii si colegii.Noul an scolar vine si cu importante schimbari. In premiera, anul scolar 2022/2023 este structurat "pe module". Vor exista perioade de invatare mai scurte si vacante mai dese. Totodata, va exista o ... citeste toata stirea