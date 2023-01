Inca 3 de milioane de lei pentru modernizarea Caii Eroilor

Primaria municipiului Targu Jiu va aloca in plus o suma de trei milioane de lei noi pentru lucrarile de modernizare a Caii Eroilor, care ar fi trebuit sa fie finalizate in urma cu doi ani.Primaria Targu Jiu a prelungit pentru a treia oara termenul pentru terminarea lucrarii, luna aprilie a acestui an, dupa ce constructorul nu a finalizat investitia pana la finalul anului trecut. "Se aproba finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat ... citeste toata stirea