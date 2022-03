Inca o comuna din Gorj va avea statie de incarcare electrica

Comuna Telesti se va numara printre localitatile din Gorj unde va exista o statie de incarcare a masinilor electrice. Autoritatile locale lucreaza la acest proiect in colaborare cu reprezentantii Consiliului Judetean Gorj. Cel mai probabil statia va fi amplasata in fata primariei din Telesti.Chiar daca locuitorii din comuna Telesti nu detin inca masini electrice, doar cateva hibrid, autoritatile locale vor sa faca aceasta investitie pentru ca in localitate este trafic intens."In acest ... citeste toata stirea