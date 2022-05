Inca o comuna va avea Serviciu de Evidenta a Persoanelor

O alta localitate din Gorj va avea propriul Serviciul de Evidenta a Persoanelor. Este vorba de comuna Balesti, acolo unde se mai astepta doar avizul de functionare. Cel mai probabil serviciul va deveni functional pentru cetateni in luna iulie.Autoritatile locale din comuna Balesti au infiintat Serviciul de Evidenta a Persoanelor care sa deserveasca cetatenii care doresc sa se puna in legalitate cu actul de identitate. In prezent acestia sunt nevoiti sa mearga la Targu-Jiu pentru preschimbarea ... citeste toata stirea