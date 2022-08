Inca o luna de arest pentru gorjeanul care si-a injunghiat fosta iubita

Magistratii gorjeni au prelungit arestul preventiv in cazul tanarului care si-a ucis fosta iubita cu salbaticie. Raimond Caldararu ramane dupa gratii. El se afla in arest preventiv din vara anului trecut, dupa comiterea crimei odioase si este judecat pentru omor calificat si lipsire de libertate."Mentine masura arestarii preventive a inculpatului Caldararu Calin Raimond. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata prin punerea la dispozitie prin mijlocirea ... citeste toata stirea