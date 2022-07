Inca o retinere in dosarul traficului de pastile cu continut stupefiant

Un barbat de 35 de ani, din Targu-Carbunesti, suspectat ca a incercat sa trimita in Norvegia medicamente cu continut stupefiant, a fost retinut pentru trafic de droguri.Potrivit unui comunicat, transmis de Inspectoratul de Politie Judetean Gorj, un complice al suspectului fusese prins in flagrant pe 2 iunie."In continuarea activitatilor desfasurate la data de 2 iunie 2022, cand un tanar a fost prins in flagrant, predand catre o societate de transport international doua cutii in care se ... citeste toata stirea