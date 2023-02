Echipa de la Institutul National pentru Fizica Pamantului a mai montat, astazi, o statie seismica si una de GPS, in localitatea Pestisani, din Gorj.Aparatura a fost instalata in subsolul liceului din comuna. Specialistii spun ca de aici vor obtine date in timp real pentru a cerceta activitatea seismica din aceasta zona. ... citeste toata stirea