Inca o statiune turistica de interes local in Gorj

Vesti bune pentru o localitate din Gorj ce atrage mii de turisti. Runcu a devenit statiune turistica de interes local. Acest statut va ajuta la dezvoltarea comunei, dar si la promovarea acestei zone in randul turistilor.Cheile Sohodolului reprezinta destinatia preferata de cei care ajung in localitatea Runcu. Zeci de pensiuni au fost ridicate in zona in ultimii ani.In total, 35 de localitati au devenit, din aceste zile, statiuni turistice de interes local. Printre acestea se afla comune din ... citeste toata stirea