Inca un accident aviatic in Romania. Update: Pilotul a murit!

Un avion usor cu doua persoane la bord a cazut duminica in lacul Colibita din judetul Bistrita-Nasaud.La fata locului au fost alocate mai multe resurse din cadrul ISU Bistrita Nasaud, precum si elicopterul SMURD. Din primele informatii, exista doua victime, din care una inconstienta.Conform martorilor, avionul a zburat de mai multe ori la mica distanta de lac, inainte de impact. Cei doi barbati care se aflau in avion au fost scosi la mal de oamenii aflati in zona.UpdatePilotul nu a ... citeste toata stirea