Inca un accident provocat de un sofer baut

Inca un accident de circulatie a avut loc, in weekend, in comuna gorjeana Stejari. Un tanar a pierdut controlul masinii pe care o conducea si s-a oprit intr-un sant. Pasagerul din dreapta a fost ranit si a ajuns la spital. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat ca era baut."Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 31 de ani, din comuna Stejari, in timp ce conducea un autoturism pe DC Bacesti, ar fi parasit partea carosabila, ... citeste toata stirea