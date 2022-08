Un nou caz de violenta in familie in judetul Gorj. de aceasta data, un barbat din ticleni si-a agresat concubina. Barbatul in varsta de 50 de ani a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj.Potrivit IPJ Gorj, din cercetarile efectuate s-a stabilit ca la data de 29 august a.c., in timp ce se afla la ... citeste toata stirea