Inca un iepuras salvat din foc de pompierii gorjeni

Inca o misiune speciala pentru pompierii gorjeni! Au salvat inca un iepuras din foc in timp ce stingeau un incendiu de vegetatie scapat de sub control. L-au hranit cu seringa, apoi l-au lasat in grija unui medic veterinar.E a doua astfel de misiune. Un alt iepuras ranit intr-un incendiu a ajuns la o fundatie din capitala unde primeste ingrijiri. Dupa ce se va reface, va fi eliberat in mediul sau natural."Pompierii de la ISU Gorj au salvat doi iepurasi din incendiile de vegetatie. Unul ... citește toată știrea