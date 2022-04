Inca un proces pierdut de fostul primar. Cat are de platit!

Veste deloc buna pentru fostul primar al comunei Ionesti, Marian Tataru, care va trebui sa plateasca din buzunar aproape 60 de mii de lei, prejudiciu creat in mandatul sau si descoperit de catre Curtea de Conturi.Dupa ce a pierdut alegerile, fostul primar a fost dat in judecata de catre noua administratie pentru achitarea unor prejudicii stabilite de organele de control.Dupa mai bine de un an de procese, Marian Tataru este bun de plata. Iar decizia instantei este definitiva."Respinge ... citeste toata stirea