Un barbat de 57 de ani din Targu Jiu a murit marti seara. Acesta a ales sa isi puna capat zilelor si s-a spanzurat cu o curea, pe balcon, in timp ce sotia lui era in casa.Un localnic a sunat la 112, medicii i-au aplicat manevrele de resuscitare timp de o ora, dar in cele din urma au declarat decesul.Vecinii din zona A.I. Cuza spuneau ca ... citeste toata stirea