Incendiile de vegetatie se tin lant

In ultimele zile, judetul Gorj a fost afectat de un val de incendii de vegetatie, care au solicitat intens echipajele ISU Gorj. In doar cinci zile, pompierii au intervenit la peste 20 de incendii, provocate in mare parte de utilizarea necorespunzatoare a focului deschis pentru igienizarea gospodariilor sau curatarea terenurilor agricole.Doar ieri, echipele ISU au intervenit la trei incendii, dintre care unul s-a extins periculos de aproape de locuinte, in localitatile Catunele, Danesti si ... citește toată știrea