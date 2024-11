Incendiu la etajul trei al unui bloc. Zeci de oameni evacuati!

Momente de panica in municipiul Vulcan, din judetul Hunedoara! Un incendiu a izbucnit la etajul trei al unui bloc. In locuinta, a fost surprins un barbat in varsta de 66 de ani. Acesta a fost scos din casa inconstient, dar cu semne vitale si a fost transportat la spital.30 de locatari au fost evacuati de pompieri ori au iesit singuri din bloc cand au vazut flacarile."La sosirea echipajelor de pompieri, in apartamentul situat la primul nivel al cladirii cu 3 etaje flacarile se manifestau in ... citește toată știrea