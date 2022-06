Incendiu puternic la Pades

Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineata in comuna gorjeana Pades, fiind nevoie de interventia a mai multe autospeciale pentru stingerea focului. Din fericire, nu sunt victime, dar au fost pagube majore asupra trei anexe gospodaresti."In aceasta dimineata, in jurul orei 09:20, ISU GORJ a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din satul Orzesti, comuna Pades.La fata locului s-au deplasat urmatoarele forte: 2 autospeciale de lucru cu apa ... citeste toata stirea