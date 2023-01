Incep lucrarile pentru inlocuirea stalpilor din municipiul Targu Jiu

Primii 20 de stalpi ai retelei electrice pentru troleibuze au ajuns la Targu Jiu. Acestia se vor utiliza pentru inlocuirea celor vechi.Anuntul a fost facut de primarul Marcel Romanescu, prin intermediul retelelor de socializare.Edilul spune ca transportul in comun din municipiu va fi modernizat: "Continua, astfel, proiectul cu finantare europeana ce prevede modernizarea transportului in comun din Targu Jiu, in valoare de aproximativ 24 de milioane de euro (109.680.249,72 lei)! Acesta ... citeste toata stirea