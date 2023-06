Circa 3.000 de elevi din Gorj s-au inscris sa sustina examenul de Bacalaureat. La nivel national, peste 100 de mii de liceeni trec prin emotiile examenului.Probele incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis, in baza unui act de identitate valid, pana la ora 8:30.Calendarul probelor:Luni, 26 iunie: Limba si literatura romanaMarti, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie)Miercuri, ... citeste toata stirea