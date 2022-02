Incepe constructia celei mai mari fabrici de blocuri ceramice din Romania. Va avea o capacitate impresionanta

Lucrarile la cea mai mare fabrica de blocuri ceramice din Romania, care va fi construita in orasul Targu Carbunesti, din judetul Gorj, vor incepe in luna martie. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu. Acesta a spus ca fabrica va incepe sa functioneze peste doi ani."Am fost prezent la fabrica de la Cordun in luna decembrie, iar cea de la Carbunesti va fi mult mai mare. Capacitatea va fi de 500.000 metri cubi pe an. Isi doresc ca in cel mult doi ani de ... citeste toata stirea