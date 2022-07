Incepe judecata in dosarul vaccinarii la chiuveta

Tribunalul Gorj a dispus, joi, inceperea judecatii in dosarul in care o asistenta medicala din comuna Ionesti este acuzata ca a eliberat in mod repetat certificate false de vaccinare in schimbul unor sume de bani.In acelasi dosar va fi judecat si un barbat pentru dare de mita si instigare la fals informatic.Magistratii au respins, ca nefondate, cererile si exceptiile formulate de inculpati cu privire la legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de ... citeste toata stirea