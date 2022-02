Podul de peste raul Amaradia, din zona Ana Ipatescu, cel care in vara anului trecut s-a rupt, intra in reabilitare. Autoritatile locale din Targu Jiu au anuntat deja ca a fost emis ordinul de incepe a lucrarilor.Viceprimarul din Targu Jiu, Bogdan Bejinaru, spune ca este vorba despre lucrari de consolidare a acestui pod, dar si de imbunatatire a infrastructurii. Termenul de executie este de 4 luni."Mai exact, in aceasta ... citeste toata stirea