Incepe simularea examenului de BAC

Simularea examenului de Bacalaureat 2025 incepe luni, 24 martie. Elevii de clasa a XII-a au oportunitatea de a exersa in conditii reale examenul final. Ministerul Educatiei a stabilit reguli precise si o procedura clara pentru organizarea testarii.Simularea Bacalaureatului 2025 este o verificare preliminara pentru elevii din clasa a XII-a si are loc in modulul 4 de cursuri, incepand cu 24 martie. Pentru o pregatire adecvata este esential sa cunoasca calendarul oficial al examenului de ... citește toată știrea