Inceputul de an a debutat cu reorganizarea primariei

Autoritatile locale din comuna Balteni au inceput anul cu reorganizarea primariei. Este regandita schema de personal, pe servicii si compartimente. Primarul comunei, Marius Popescu, are in plan si gasirea unei finantari pentru reabilitarea primariei."Daca tot nu avem buget, ne ocupam in aceasta perioada de treburile administrative sa spun asa. Facem organizarea primariei, si as vrea sa o si amenajez putin, pana la o viitoare reabilitare pentru ca arata rau si pana la urma este casa noastra ... citește toată știrea