Inchisoare pentru soferii drogati

Peste 40 de deputati, senatori, plus specialisti din domeniul medical, au dezbatut propunerea legislativa care prevede inchisoarea de pana la sapte ani pentru soferii depistati cu droguri in sange.Persoanele care iau medicamente ce pot influenta capacitatea de a conduce ar trebui, din proprie initiativa, sa nu se mai urce la volan, daca in prospect este precizat acest lucru, transmit initiatorii legii. Masura i-ar putea afecta insa, conform medicilor, si pe cei aflati sub tratament, pentru ... citește toată știrea