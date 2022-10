Incident intre elevi la Colegiul National "Tudor Vladimirescu", din Targu Jiu. Un elev ucrainean ar fi impins o colega de clasa. Totul, dupa ce colegii l-ar fi sicanat si incurajat sa se ia de fata care avea incaltaminte colorata in rosu si albastru, culori ce se regasesc si pe drapelul Rusiei.Baiatul care are statutul de elev audient la CNTV, in clasa a cincea, ar fi imbrancit fata intr-o pauza. A mers ... citeste toata stirea