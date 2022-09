Incident revoltator. Un caine periculos a ucis un alt catel intr-un parc din Targu Jiu

Imagini revoltatoare intr-un cartier din Targu Jiu. O femeie care detine un caine de rasa, un Bull Terrier, a bagat in sperieti localnicii din zona. Ieri, cainele a atacat un alt catel intr-un parc din zona 9 Mai si l-a ucis. Apoi cainele agresiv a fost filmat in timp ce e dus in bloc si are catelul mort in gura.Oamenii care au semnalat incidentul se tem ca oricand astfel de scene s-ar putea repeta mai ales ca animalul este scos in parc fara botnita."In zona 9 Mai, aceasta doamna detine ... citeste toata stirea