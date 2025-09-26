Editeaza

Incident violent intr-un liceu din Targu Jiu: Un elev a ajuns la spital dupa o altercatie cu cutitul

Sursa: Pandurul
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:50
Un nou caz de violenta in scolile din Targu Jiu socheaza comunitatea locala: doi elevi de 16 si 17 ani s-au luat la bataie in curtea Liceului Tehnologic "General Ioan Culcer", iar unul dintre ei a ajuns la spital dupa ce ar fi fost ranit cu un cutit.

Incidentul s-a petrecut in perimetrul Liceului Tehnologic "General Ioan Culcer", unde doi elevi, in varsta de 16 si 17 ani, au fost implicati intr-o altercatie violenta. Potrivit primelor informatii, in timpul conflictului ar fi fost folosit un ...citește toată știrea

