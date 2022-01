Incidenta de 10 la mie intr-o comuna din Gorj

Rata de infectare la nivelul judetului Gorj a ajuns la 4,35 la mie, cea mai mare incidenta fiind in comuna Dragotesti. Aici, in ultimele doua saptamani, au fost inregistrate 24 de cazuri, astfel ca incidenta raportata luni a fost de 10,07 cazuri la mia de locuitori.Jumatate dintre localitatile Gorjului se afla in scenariul rosu. In sapte localitati, rata de infectare este mai mare de 6 la mie. Este vorba de Dragotesti - 10,07, Turceni - 7,33, Musetesti - 7,00, Telesti - 6,94, Targu-Jiu - 6,66, ... citeste toata stirea