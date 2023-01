Infiinteaza transport public electric

Un oras din Gorj va avea in curand transport public electric. Este vorba de Bumbesti-Jiu, acolo unde autoritatile locale au obtinut o finantare de 5.500.000 de euro pentru aceasta investitie.Infiintarea unui transport public in Bumbesti-Jiu este o investitie mult asteptata de cetatenii dar si de autoritati. In prezent nu exista nici un mijloc de transport pentru localnicii din satele componente care vor sa ajung in oras."Ne-am dorit foarte mult aceasta investitie care se va realiza anul ... citeste toata stirea