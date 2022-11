Infirmiera care incarca varza, in fata spitalului, sanctionata de sefi

Comisia de disciplina care a analizat cazul infirmierei filmata, in uniforma, in timpul serviciului, in timp ce incarca varza in portbagajul masinii sale, a concluzionat ca angajata spitalului a incalcat mai multe reguli. Pentru asta va fi sanctionata.Infirmiera lucreaza in sectia de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie, dar si-a parasit locul de munca pentru a cumpara varza."Potrivit comisiei de verificare, in data de 12.11.2022, inainte de terminarea programului de lucru, infirmiera ... citeste toata stirea