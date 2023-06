Institutul pentru Fizica Pamantului a anuntat ca seismele actuale din Arad sunt cauzate de cutremurele din Turcia. Seismele din zona Arad sunt de data recenta dar, in acest caz, cauza producerii acestora a fost deja stabilita.Institutul National de Cercetare-Dezvotare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) sustine ca seismul de marti, 6 iunie, din Arad, a fost cauzat de cutremurele din Turcia, explicand in termeni tehnici de ce s+a ajuns la aceasta concluzie."Cutremurele care au avut loc in ... citeste toata stirea