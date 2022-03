Infractiuni pe banda rulanta comise de un targujian

Politistii au retinut pentru 24 de ore utanar, de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu. El este cercetat penal pentru talharie calificata, talharie, lipsire de libertate si evadare. Ar fi amenintat un adolescent din Targu Jiu cu un cutit si i-ar fi furat banii. Cateva zile mai tarziu, minorul ar fi fost chemat acasa la agresor, iar acesta i-a furat iarasi banii pe care ii avea la el si l-a inchis in casa. Si in toata aceasta perioada, agresorul se afla in arest la domiciliu.Politistii au ... citeste toata stirea