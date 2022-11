Ingroapa securea razboiului: se intoarce in PSD Gorj!

Alegerile locale din 2024 il vor gasi in randurile Partidului Social Democrat! Primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea a afirmat ca va trece peste toate nedreptatile pe care PSD i le-a facut in trecut si se va intoarce in fosta sa organizatie.Existau sanse sa mearga si la PNL, dar, a dezvaluit el, "a discutat cu prietenii din PSD", inainte sa discute cu senatorul Ion Iordache. Edilul a afirmat ca in anii in care nu a fost sub aripa unui partid puternic, gen PSD sau PNL, comuna pe care o ... citeste toata stirea