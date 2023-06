Puhoaiele au intrat si in casele oamenilor. Si au distrus tot. "A plouat torential nici o ora si apoi a venit prapadul. Aici, la Spahii, e ceva de groaza. Curge apa prin curti, pe drum. N-am mai vazut asa ceva", a spus un localnic."Ne ia apa! Doamne, fereste-ne! Cat vezi cu ochii, numai apa", a fost mesajul unei femei din Turburea care a postat pe Facebook imaginile cu suvoaiele care au inundat totul in cale. Drumurile s-au transformat in rauri involburate si traficul a fost paralizat pe ... citeste toata stirea