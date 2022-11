Inspectorul Mrejeru anunta vizite in scoli. O problema: incalzirea scolilor

Inspectorul scolar general, Marcela Mrejeru, i-a anuntat pe directorii de scoli din judet, in cadrul unei sedinte, ca are in plan vizite de lucru la unitatile de invatamant."Am trecut prin scolile dumneavoastra. Eu nu am trecut peste tot, dar o sa fac acest lucru. Inspectorii de specialitate vor fi mai mult in teritoriu anul acesta. Nu pentru ca vrem sa va verificam, ci pentru ca este un mod corect de a lucra. Este normal sa ne facem datoria, ca la finalul anului scolar rezultatele sa fie din ... citeste toata stirea