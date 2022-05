Instanta din Bulgaria amana decizia de extradare a Elenei Udrea

Instanta din Bulgaria a amanat, marti, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Unul dintre avocatii ei a fost implicat intr-un accident rutier si nu a mai putut ajunge la proces.Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanta s-a pronuntat deja in favoarea extradarii. Elena Udrea a facut contestatie, care trebuia sa se judece azi, dar procesul a fost amanat pentru data de 18 mai.In acest proces, Elena Udrea era reprezentata de doi avocati. Unul dintre ei, ... citeste toata stirea