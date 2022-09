Intarzie cornul, laptele si merele la scoala. Noi promisiuni!

Cornul si laptele intarzie in scolile din Gorj. Niciun furnizor nu a fost interesat sa distribuie lapte proaspat in unitatile de invatamant gorjene asa ca autoritatile sunt nevoite sa reia licitatia. In schimb, au fost depuse cate doua oferte pentru cornuri si mere. Acestea urmeaza sa fie analizate si sa fie desemnata firma castigatoare.De la 1 octombrie, elevii gorjeni ar putea primi insa doar mere si corn. Pretul prea mic este motivul pentru care furnizorii nici nu se inghesuie sa prinda ... citeste toata stirea