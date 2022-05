Intepatura de capuse, pericolul care pandeste in iarba. Cum trebuie actionat si ce este total contraindicat

Medicii se confrunta frecvent in aceasta perioada cu pacientii care sunt intepati (muscati) de capuse. Medicul Cristina Cornoiu, de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, explica modul in care trebuie intervenit intr-o situatie de acest fel. Intepatura (sau muscatura) de capuse poate transmite boli deosebit de grave la om, precum babesioza, boala Lyme si encefalita de capusa. Capusele sunt paraziti externi ce se hranesc cu sange si traiesc in apropierea solului, in ierburi inalte, in ... citeste toata stirea