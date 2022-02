INTERVIU Mircea Scheau, directorul de strategie al companiei care dezvolta unul dintre cele mai mari centre de date din Europa: "Pune Romania pe harta lumii"

Cel mai mare centru de date din Romania si unul dintre cele mai mari din Europa va incepe sa functioneze din luna martie. Acesta este dezvoltat de societatea Cluster Power. Centrul se construieste in localitatea Mischii, de langa Craiova. Primul modul va fi pus in functiune chiar de luna viitoare, urmand ca proiectul sa continue si in anii urmatori. Mircea Scheau este directorul de strategie a Cluster Power, fiind doctor in securitate cibernetica. Acesta declarat, intr-un interviu acordat ... citeste toata stirea