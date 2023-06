Codul rosu a adus probleme in localitatea gorjeana Bengesti-Ciocadia. A plouat intr-o ora cat pentru o luna intreaga si mai multe gospodarii au fost inundate. Necazul a fost mai mare pentru patru familii care s-au trezit cu apa in case.La aproape 12 ore de cand le-au fost inundate gospodariile, am gasit oamenii inca in timp ce se luptau sa scoata apa din beciuri. "Am avut apa pana la sold. A intrat si in casa, in bucatarie, in sufragerie. E totul praf. Acum tot scoatem la apa din beci. In ... citeste toata stirea