Invatamantul simultan e de baza in scolile din mediul rural. Care este marele avantaj

Nu e de mirare ca, in mediul rural, in multe scoli, invatamantul simultan este de baza. Iar acest sistem nu e deloc dezavantajos pentru elevi.La doi pasi de Targu Jiu, in satul Vacarea din comuna Danesti, se invata simultan. Sunt patru clase. In total, 14 elevi. Invatatoarea Lavinia Cernatoiu reuseste sa imparta ora in patru, sa predea patru lectii, si toata lumea sa aiba de castigat."Invatatorul trebuie sa managerieze foarte bine timpul pentru a reusi sa parcurgem materia tot ce avem de ... citeste toata stirea