Inversiunea termica rastoarna temperaturile in Romania

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 20 ianuarie - 17 februarie 2025. Specialistii anunta vreme cu inversiune termica, respectiv frig in regiunile joase, cu ceata persistenta si cald in zonele deluroase si montane, unde stratul de zapada este din ce in ce mai subtire.ANM a emis vineri, 17 ianuarie, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani.Saptamana viitoare va fi o vreme mai calda decat cea normala perioadei. ... citește toată știrea