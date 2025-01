Investigatie a politistilor dupa decesul suspect al unei femei de 34 de ani. Era muscata de caini

O femeie in varsta de 34 de ani a fost gasita decedata in propria locuinta. Circumstantele mortii sunt deocamdata necunoscute, urmand ca necropsia sa stabileasca cauza decesului.Potrivit autoritatilor, in locuinta se aflau si doi caini de talie mica, in stare vizibila de malnutritie. Animalele par sa fi ... citește toată știrea