Investitie blocata de lipsa unui aviz de la Ministerul Culturii. Primar: Au apucat sa faca organizarea de santier si gata

Sursa: Pandurul
Miercuri, 27 August 2025, ora 09:23
O investitie care ar fi trebuit sa fie gata, este blocata de un an de zile de un aviz care trebuie eliberat de Ministerul Culturii. S-a facut organizarea de santier si cand sa inceapa lucrarile s-a constat ca lipseste un aviz care tine blocata reabilitarea Culei Siacu din comuna Slivilesti.

"Nu stiu ce se intampla in tara asta si de ce lucruri merg atat de greu. Vreau sa va spun ca lucrarile de reabilitare si restaurare a Culei Siacu ar fi trebuit sa fie gata de la sfarsitul anului trecut si ...citește toată știrea

